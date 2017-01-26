В США из зоопарка сбежала красная панда

Из зоопарка в американском городе Норфолк, штат Вирджиния, сбежала красная (малая) панда. Об этом пишет BBC News.

В понедельник, 23 января, сотрудники зоопарка заметили, что в вольере нет самки по кличке Санни. С тех пор ее ищут. Жителей соседних домов попросили сообщать, если они заметят беглянку. К поискам подключилась полиция: потерянное животное пытаются обнаружить при помощи геотермальной камеры.

Согласно заявлению на сайте зоопарка, происшествие может быть связано с тем, что в январе у красных панд начинается брачный период. В это время животные возбуждены и ведут себя непредсказуемо. Не исключено, что Санни свалилась со скользкой ветки, когда убегала от самца, и очутилась за пределами вольера.

— The Virginia Zoo (@VirginiaZoo) 25 января 2017, 16:53

Красные (малые) панды — это небольшие млекопитающие, которые обитают в Китае и Непале, а также в Индии, Бутане и Бирме. Они покрыты рыжей и коричневой шерстью и имеют длинный пушистый хвост. В зоопарках мира содержится около 350 представителей этого вида.

В 2014 году сообщалось, что в Московском зоопарке появилась самка красной панды. Спустя год столичный зоосад подселил к ней самца. В январе 2016 года они впервые вышли на прогулку в уличный вольер.