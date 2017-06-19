Побег обезьяны из американского зоопарка сняли на видео

Видео: WFLA News Channel 8 / Facebook

Посетитель зоопарка в американском городе Сан-Антонио, штат Техас, снял на видео побег белощекого хохлатого гиббона. Об этом сообщает Fox San Antonio.

Обезьяне удалось отыскать отверстие в сетке, которой накрыт вольер. Она вылезла на ее внешнюю сторону, добежала до ближайшего дерева и скрылась в его кроне.

Представители зоопарка заявили, что гиббона вскоре поймали и вернули в вольер. Животное не пострадало. После инцидента сотрудники осмотрели клетки в поисках других «уязвимостей».

Белощекие хохлатые гиббоны — редкий вид приматов, обитающий на севере Вьетнама и Лаоса. Они проводят все время на деревьях, питаясь фруктами, листьями и цветами.

В 2016 году сообщалось, что в лондонском зоопарке из вольера сбежала горилла.