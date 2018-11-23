Десятки слонов ворвались в деревню, напугали людей и решили остаться

Стадо слонов пришло в деревню Гобасандирам на границе индийских штатов Тамилнад и Карнатака. Об этом сообщает Newsflare.

Появление такого количества животных привело местных жителей в ужас. Сотрудники лесного ведомства принимают меры для того, чтобы выгнать слонов обратно в лес.

Десятки слонов с детенышами блуждали по округе в течение четырех месяцев. За их перемещениями пристально следили представители лесных ведомств обоих штататов.

В 2017 году сообщалось, что стадо голодных слонов оккупировало деревню в китайской провинции Юньнань. При виде ищущих пропитание животных местные жители заперли двери и забрались на крыши. Слоны бродили по местности всю ночь.

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