Противостояние полицейских и дикого слона сняли на видео

В индийском штате Одиша (Орисса) полиция прогнала дикого слона, который забрел в один из населенных пунктов. Об этом сообщает Newsflare.

Заметив животное, полицейские на патрульной машине включили сирену и погнались за ним. Слон бросился бежать, но преследователи не отставали.

Животное не раз поворачивалось и делало несколько шагов к автомобилю, пытаясь напугать полицейских, но так и не решилось перейти в наступление. В итоге слон свернул с дороги и скрылся между деревьями.

Во время погони местным жителям рекомендовали не покидать свои дома или искать объездные пути.

4 декабря сообщалось, что дикий слон промчался по улицам одной из деревень Одиши, ломая вещи и круша оставленные у домов мотороллеры и велосипеды. Жителям пришлось спасаться от разъяренного животного на крышах.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!