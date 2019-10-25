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Молодой человек напал на свою девушку ради ее безопасности

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20-летний мужчина напугал свою девушку, выпрыгнув на нее на темной улице, чтобы отучить ее ходить пешком домой. Об этом он рассказал на Reddit.

Пользователь пояснил, что его 21-летняя подруга отказывалась ездить домой на общественном транспорте или такси из соображений экономии и каждый вечер ходит в темноте от железнодорожной станции до дома пешком. Автор поста добавил, что и он, и отец девушки неоднократно предлагали ей деньги на транспорт, но она не принимала эту помощь. От предложений встретить ее она тоже отказывалась.

При этом девушка каждый день звонила автору поста по дороге домой и рассказывала, что ее пугает все: от шелеста кустов до случайных прохожих.

В один вечер пользователь Reddit решил проучить свою подругу, дождался ее за углом в конце улицы и выпрыгнул на нее из темноты. Испугавшись, девушка выронила телефон. Когда она поняла, что на нее напал ее парень, она сильно разозлилась на него и обозвала придурком.

Большинство пользователей Reddit поддержали мнение девушки. «Если бы кто-то поступил так со мной, я бы всерьез подумала о разрыве отношений», — говорится в одном из комментариев. «Главный урок, который она должна вынести из произошедшего — это то, что ее парень невообразимый придурок», — заявил другой пользователь.

Некоторые комментаторы высказали мнение, что поездка в автобусе или на такси тоже может быть небезопасной. Другие пользователи отметили, что хотя девушка вправе самостоятельно решать, как ей добираться до дома, если она отвергает помощь, она не должна жаловаться на то, что ей страшно.

Ранее сообщалось, что 24-летняя девушка из американского города Нью-Йорк полгода спала в парике, чтобы скрыть от своего возлюбленного облысение. Когда она решила признаться в том, что у нее алопеция, это не отпугнуло его.

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