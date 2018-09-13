Беременная девушка проучила усевшегося перед ней пассажира автобуса

Жительница Лондона, будучи на восьмом месяце беременности, решила проучить пассажира автобуса, который не уступил ей место. На это обратило внимание издание The Sun.

Брайди Ли-Кеннеди (Brydie Lee-Kennedy) рассказала, что молодой человек предпочел занять последнее свободное место в автобусе своим пакетом, который он придерживал рукой. Ли-Кеннеди, видя, что тот не собирается уступать ей место, на котором он даже не сидит, опустилась прямо на его вещи.

«Интересно, каково это — жить в месте, где общественный транспорт не походит на сценарий "Голодных игр"», — поиронизировала британка.

Другие женщины, которые увидели ее рассказ в Twitter, принялись делиться своими историями, связанными с невежеством пассажиров в общественном транспорте. Одна из сочувствующих девушек рассказала, что однажды попросила мужчину уступить ей место из-за плохого самочувствия, будучи на четвертом месяце беременности, и чувствовала себя крайне неловко.

В начале августа сообщалось, что жительнице Канады продали чистящее средство вместо кофе в «Макдоналдсе». Девушка на восьмом месяце беременности заехала за напитком и отправилась дальше по своему пути, но позднее вернулась в ресторан, обнаружив в стакане средство для мытья вместо молока.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!