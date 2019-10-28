Невесту застыдили за идею выставить себя красавицей за счет шрама на лице сестры

Неизвестная девушка попросила двоюродную сестру со шрамом на лице быть подружкой невесты на своей свадьбе, чтобы на ее фоне выглядеть красивее. Об этом рассказала их общая сестра под ником britishchewbacca на портале Reddit.

По словам автора поста, при подготовке к свадьбе невеста перечислила девушек, которых она хотела бы видеть на празднике в качестве подружек. Среди них оказалась кузина. Это поразило britishchewbacca, поскольку сестра никогда не имела с ней близких отношений. «Когда она увидела, что мы с мамой смутились, она рассмеялась и сказала: "Представьте, какими мы будем красивыми на фотографиях на ее фоне!"» — написала она.

Пользовательница Reddit уточнила, что кузина получила серьезные повреждения на лице из-за несчастного случая, который произошел с ней в детстве. Из-за них она до сих пор периодически страдает депрессией.

В конце записи britishchewbacca спросила у других пользователей, стоит ли ей рассказать правду двоюродной сестре о намерении невесты или лучше умолчать об этом, чтобы лишний раз не задевать ее чувства. Мнения комментаторов разделились. Некоторые посоветовали признаться во всем кузине и отказаться от посещения свадьбы, а другие решили, что автору следует пристыдить невесту, но ничего не говорить кузине.

Ранее в октябре анонимная девушка попросила пользователей Facebook отфотошопить тело своей двоюродной сестры на свадебном снимке за плату. По центру на кадре, который она приложила к посту, запечатлены жених и невеста, а по обе стороны от них — гостьи торжества. Кузина невесты стоит слева в облегающем платье изумрудного цвета. Автор поста предложила три доллара тому, кто сделает платье сестры длиннее и уберет жировые складки на ее животе.

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