Невеста предложила денег за фотошоп живота и груди сестры на свадебном снимке

Анонимная девушка попросила пользователей Facebook отфотошопить тело своей двоюродной сестры на свадебном снимке за плату. На ее пост в закрытом сообществе That’s It, I’m Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами») обратили внимание в The Sun.

По центру на кадре, который она приложила к посту, запечатлены жених и невеста, а по обе стороны от них — гостьи торжества. Кузина невесты стоит слева в облегающем платье изумрудного цвета. «Кто-нибудь может отретушировать платье моей кузины таким образом, чтобы оно стало длиннее и прикрывало ее грудь, а также разгладить ей живот? Я заплачу три доллара (200 рублей) тому, кто сделает это лучше других», — написала незнакомка в описании к публикации, а также отметила, что получила у сестры разрешение на ретушь.

Подписчиков группы возмутил внешний вид гостьи свадьбы. «Я сначала подумала, что на ней идиотский слитный купальник», «Честно говоря, такое ощущение, что она в купальнике. Отвратительно», «А она бы умерла, если бы ей пришлось прийти в платье до колен?» — негодовали комментаторы.

Некоторых из них разозлило само предложение автора поста. «Меня больше разочаровывает цена услуги», «А мы сразу получим три доллара или по частям? Не уверена, что быстро найду применение такому богатству», — язвили они.

Ранее в октябре жених и невеста нарядились на свадьбу в стиле героев жанра фэнтези и вызвали насмешки пользователей той же группы. Женщина оделась в короткий топ из цветов, белые трусы и прозрачную юбку с разрезом до талии. Ее жених — в рубашку с оборчатыми манжетами и белые брюки. Более того, на его голове были накладки в виде ушей хоббита.

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