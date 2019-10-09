Фраза на свадебном платье жены Джастина Бибера смутила фанатов

Поклонники канадского певца Джастина Бибера устроили дискуссию по поводу правописания фразы, вышитой на фате его жены, супермодели Хейли Болдуин. Фотографии со свадьбы появились в Instagram-аккаунте девушки.

Для церемонии невеста выбрала белое кружевное платье с длинным шлейфом и фатой, автором которого стал дизайнер Вирджил Абло. На фате крупным печатным шрифтом нанесена надпись Till Death Do Us Part («Пока смерть не разлучит нас»).

Фото опубликовано @haileybieber

Некоторые подписчики модели разглядели грамматическую ошибку в надписи: по их мнению, слово till («до тех пор, пока») пишется с одной буквой l. «Погодите, а разве в till нет ошибки? Пишется же til», «Крутая идея, но какая же ужасная опечатка на фате», «На твоем шлейфе грамматическая ошибка, девочка», — писали они в комментариях под фото.

Однако другие принялись защищать дизайн наряда. «Вообще-то перед till нет апострофа (по правилам, двойную согласную на конце слова till, а также его полное написание until можно заменить впереди стоящим апострофом — 'til — прим. «Ленты.ру»)», «Нет, никакой ошибки на свадебном платье Хейли Бибер нет», «Till — это допустимое сокращение слова until», — ответили они.

1 октября Джастин Бибер и Хейли Болдуин отыграли свадьбу через год после регистрации брака. Пара устроила масштабный праздник в резиденции Montage Palmetto Bluff, расположенной в Южной Каролине. На празднике присутствовали 154 гостя, в том числе модели Джоан Смоллс, Кендалл Дженнер, Камила Морроне и менеджер музыканта Скутер Браун.

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