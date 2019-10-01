Джастин Бибер снова женился

Канадский поп-певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин снова отыграли свадьбу через год после регистрации брака. Об этом сообщает People.

Пара устроила масштабный праздник в резиденции Montage Palmetto Bluff, расположенной в Южной Каролине. На празднике присутствовало 154 гостя, в том числе модели Джоан Смоллс, Кендалл Дженнер, Камила Морроне и менеджер музыканта Скутер Браун. На снимках, опубликованных в соцсетях, также можно заметить рэпера Джейдена Смита и сестру невесты Алайю Болдуин.

My bride is 🔥 Фото опубликовано @justinbieber

В ходе церемонии пара повторила свои свадебные клятвы, данные год назад. Как пояснил источник издания, организацией мероприятия занималась жена артиста: «Джастин позволил ей взять на себя инициативу. Он шутит, что жить приятнее, когда всем руководит Хейли».

В октябре 2018 года стало известно, что поп-певец и модель тайно поженились. Их заметили в церкви в Беверли-Хиллз. Месяцем позднее Бибер подтвердил, что состоит в официальном браком с Болдуин.

Джастин Бибер начал свою карьеру в 2008 году, он выпустил четыре альбома и провел несколько мировых туров. До этого он встречался с актрисой и певицей Селеной Гомес. Модель Хейли Болдуин — американская топ-модель и телеведущая, младшая дочь актера Стивена Болдуина.

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