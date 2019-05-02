Бибер обвинил Эминема в «непонимании» молодых рэперов

Канадский поп-певец Джастин Бибер заявил, что американский рэпер Эминем «не понимает» новое поколение рэпа. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на Instagram Бибера.

Так молодой исполнитель ответил на трек рэпера «The Ringer», который вошел в альбом «Kamikaze». В песне Эминем ругает молодых рэперов, указывая на то, что их тексты похожи друг на друга, и в содержание никто не вслушивается. В «The Ringer» он критикует самых заметных представителей жанра — Lil Pump и Lil Xan, утверждая, что они копируют стиль Lil Wayne. Также Эминем насмехается над рэперами новой школы, которые постоянно читают про драгоценности и девушек.

«Мне нравится новое поколение рэпа, он просто не понимает этого», — попытался защитить молодых исполнителей Бибер.

«Kamikaze» — десятый альбом Эминема. Почти во всех песнях, вошедших в альбом, рэпер ругает самых разных людей, включая президента США Дональда Трампа.

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