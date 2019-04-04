Джастин Бибер извинился за свою шутку и вспомнил запущенный в лицо сестры торт

Канадскому поп-певцу Джастину Биберу пришлось публично попросить прощения за первоапрельскую шутку про беременность своей жены Хейли Болдуин. Пост с извинениями он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Я вовсе не хотел быть грубым по отношению к людям, которые не могут иметь детей. Многие из тех, кого я знаю, разыгрывают родителей рассказами о беременности, чтобы вызвать сильную реакцию. Но я все равно извинюсь, возьму ответственность и попрошу прощения у обиженных людей», — написал артист.

Он добавил, что иногда люди не могут предугадать, что их шутки кого-то оскорбят. Исполнитель вспомнил, как запустил в лицо младшей сестры торт, ожидая, что это ее развеселит, однако она начала плакать.

1 апреля Бибер опубликовал в своем Instagram две фотографии: на одной был снимок УЗИ, а на другой — его жена Болдуин в кабинете у врача. Фанаты начали поздравлять кумира с пополнением в семье, однако вскоре в его аккаунте появилась еще одна публикация со снимком УЗИ, на котором вместо ребенка изображен щенок. «День дурака!» — напомнил певец в подписи.

Wait omg is that a,,, APRIL FOOLS Фото опубликовано @justinbieber

Многие комментаторы сочли шутку певца неудачной и неуважительной по отношению к людям, страдающим бесплодием. Некоторые пользователи заявили, что про беременность вообще не стоит шутить.

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