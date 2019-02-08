Религиозный Джастин Бибер отказался от секса до свадьбы

Канадский поп-певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин не занимались сексом до свадьбы, чтобы быть ближе к Богу. Об этом пара сообщила в интервью журналу Vogue.

Артист признался, что раньше у него была зависимость от секса, которая «давно перестала приносить ему какое-то удовольствие». В связи с этим он решил на год воздержаться от интима, чтобы очистить свою душу. Исполнитель уверен, что за это Бог наградил его и послал ему жену. «Это как подарок за хорошее поведение», — пояснил музыкант.

Молодожены рассказали, что именно долгое воздержание заставило их поскорее оформить брак. Пара заявила, что отказ от интимных отношений был одним из лучших решений, которые они когда-либо принимали вместе.

В октябре 2018 года стало известно, что 24-летний певец тайно женился на своей девушке. Лишь через месяц он признался, что состоит в браке и опубликовал в соцсетях фотографию с супругой.

Джастин Бибер начал свою карьеру в 2008 году, он выпустил четыре альбома и провел несколько мировых туров. До брака он встречался с актрисой и певицей Селеной Гомес. Хейли Болдуин — американская топ-модель и телеведущая, младшая дочь актера Стивена Болдуина.

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