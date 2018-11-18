Джастин Бибер показал миру тайную жену

Канадский певец Джастин Бибер сознался, что женат. Об этом сообщает Reuters.

24-летний певец опубликовал в Instagram фотографию, на которой его держит за руку 21-летняя модель Хейли Болдуин. «У меня потрясающая жена», — написал он. Одновременно Болдуин поменяла название своего аккаунта в Instagram на «Хейли Бибер».

My wife is awesome Фото опубликовано @justinbieber

Это первое подтверждение слухов об их тайной свадьбе, которые ходят уже несколько месяцев. В октябре Daily Mail писала, что пару заметили в церкви в Беверли-Хиллз». Позже очевидцы публиковали фотографии, на которых Бибер и Болдуин подбирают себе новый дом и едут в церковь.

Джастин Бибер начал карьеру в 2008 году. Певец выпустил четыре альбома и несколько раз ездил в мировое турне. Ранее он встречался с актрисой и певицей Селеной Гомес. Хейли Болдуин — американская топ-модель и телеведущая, младшая дочь актера Стивена Болдуина.

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