Христофору: Макрон срочно позвонил Путину, стремясь опередить других лидеров ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон в срочном порядке связался с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку стремился опередить других лидеров стран Евросоюза в гонке за образ переговорщика с Москвой. Такую причину экстренного звонка раскрыл в эфире YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

«Он [Макрон] сорвался и захотел быть тем, кто позвонит Путину, опередив остальных [лидеров ЕС]», — выразил мнение журналист.

По его словам, у политиков в ЕС не так много вариантов, кто решился бы позвонить президенту России. Поэтому Макрон быстро перехватил инициативу в свои руки.

«На самом деле, кто это мог быть еще? [Премьер Британии Кир] Стармер, Урсула [глава ЕК Урсула фон дер Ляйен], [глава евродипломатии] Кая Каллас и прочие глобалисты? У него [Макрона] просто не было особого выбора», — указал Христофору.