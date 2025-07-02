Разговор Зеленского с Макроном сравнили со звонком бывшему

Дубинский: Звонок Макрона Зеленскому после разговора с Путиным был, как бывшему

Звонок президента Франции Эммануэля Макрона своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому после разговора с президентом России Владимиром Путиным был, как бывшему партнеру. Об этом написал находящийся в СИЗО народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Макрон жалок в своем эмоциональном дискурсе. То он начальник антироссийского фронта. То он звонит Путину и два часа обсуждает с ним завершение войны. Но целеуказание понятно — закрыть вопрос. Зеленскому позвонили пост-фактум, как бывшему, к которому охладели чувства», — написал парламентарий.

Он также отметил, что отсутствие реакции у Зеленского говорит о том, что в разговоре было мало приятного для украинского лидера.

Ранее Дубинский порекомендовал Владимиру Зеленскому уехать в Европу. По его словам, украинский президент должен уехать к тем, чьи интересы он обслуживает.