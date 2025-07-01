Дубинский: Зеленский может уехать в Европу, чьи интересы он обслуживает

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует уехать в Европу, чьи интересы он обслуживает. С предложением покинуть Украину обратился обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его мнению, Зеленского не интересует состояние украинской экономики, поскольку он является всего лишь «внешним менеджером под внешним же управлением».

«В принципе, Зеленский уже может на постоянке находиться вне Украины. Он обслуживает интересы ЕС и США. Пилить видосики [можно] из Лондона. Ничего не изменится», — считает Дубинский.

Ранее Зеленский подписал документы о создании совместного с Советом Европы международного трибунала против России. Он также понадеялся на начало этого процесса до конца года.