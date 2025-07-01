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14:44, 1 июля 2025Бывший СССР

Зеленский одобрил создание трибунала против России

Зеленский подписал документы о создании международного трибунала против России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы о создании совместного с Советом Европы (СЕ) международного трибунала против России. Сообщение политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Соглашение было подписано недавно между нашим государством и Советом Европы и теперь должно быть оперативно ратифицировано», — подчеркнул он.

Зеленский поручил как можно быстрее проработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины необходимые законодательные изменения для ратификации соглашения с СЕ. Он также призвал парламентариев безотлагательно рассмотреть вопрос.

Политик также понадеялся на начало международного юридического процесса против Москвы в течение 2025 года.

25 июня Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании спецтрибунала против России. Как утверждается, документ создан «для предотвращения дублирования судебных преследований на национальном уровне».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался реагировать на инициативу СЕ учредить трибунал против России.

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