В Кремле отказались реагировать на инициативу ЕС учредить трибунал против России

Песков: Москва не будет реагировать на желание ЕС учредить трибунал против РФ

Москва не будет реагировать на инициативу ЕС создать трибунал против России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет. Мы не будем на это реагировать», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что совместный трибунал Украины и Совета Европы (СЕ) против России, анонсированный в Верховной Раде, послужит только целям пиара.

По его словам, даже если подобный трибунал состоится, его решения и выводы никак не повлияют ни на саму Россию, ни на ее отношения с другими государствами.