В Госдуме отреагировали на планы Украины и Европы создать трибунал против России

Депутат Чепа назвал планируемый Украиной трибунал против России пиар-акцией

Совместный трибунал Украины и Совета Европы (СЕ) против России, анонсированный в Верховной Раде, послужит только целям пиара. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Все это ни о чем, просто очередные бредовые идеи. Мы слышали много похожего и от депутатов Верховной Рады, и от президента Украины Владимира Зеленского. Но за всеми этими заявлениями не стоит ровно ничего», — убежден политик.

По его словам, даже если подобный трибунал состоится, его решения и выводы никак не повлияют ни на саму Россию, ни на ее отношения с другими государствами.

«Это просто пиар-ходы со стороны политиков, и ничего кроме пиара за этим не стоит, — сказал Чепа. — На трибунале могут обсуждать, осуждать, но за этим не последует никаких реальных результатов».

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Киев и СЕ подпишут соглашение о начале создания специального трибунала по якобы преступлениям России против Украины. По его словам, подписание документа о создании трибунала пройдет 9 мая.