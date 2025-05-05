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16:07, 5 мая 2025Бывший СССР

На Украине анонсировали совместный с Европой трибунал против России

Украина и СЕ подпишут соглашение о создании трибунала против России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Katarina Stoltz / Reuters

Киев и Совет Европы (СЕ) подпишут соглашение о начале создания специального трибунала по якобы преступлениям агрессии России против Украины. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

По его словам, подписание документа о создании трибунала пройдет 9 мая. Местом подписания был выбран город Львов.

Со стороны Украины соглашение подпишет президент страны Владимир Зеленский. Со стороны СЕ — генсек организации Ален Берсе. О подробностях документа парламентарий не сообщил.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала конференцию по Буче, инициированную Украиной. По ее словам, главная цель конференции — срыв процесса мирного урегулирования конфликта на Украине.

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