На Украине анонсировали совместный с Европой трибунал против России

Украина и СЕ подпишут соглашение о создании трибунала против России

Киев и Совет Европы (СЕ) подпишут соглашение о начале создания специального трибунала по якобы преступлениям агрессии России против Украины. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

По его словам, подписание документа о создании трибунала пройдет 9 мая. Местом подписания был выбран город Львов.

Со стороны Украины соглашение подпишет президент страны Владимир Зеленский. Со стороны СЕ — генсек организации Ален Берсе. О подробностях документа парламентарий не сообщил.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала конференцию по Буче, инициированную Украиной. По ее словам, главная цель конференции — срыв процесса мирного урегулирования конфликта на Украине.

