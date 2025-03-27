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15:18, 27 марта 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского заявили о завершающей стадии по созданию трибунала против России

Замглавы ОП Украины Мудрая анонсировала завершение создания трибунала против РФ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Ирина Мудрая

Ирина Мудрая. Фото: Mark Schiefelbein / AP

Украина и ее международные партнеры находятся на завершающей стадии создания трибунала по расследованию якобы противоправных действий России. Создание трибунала анонсировала замглавы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Ирина Мудрая, передает агентство Укринформ.

«Работа Core Group (группа международных союзников Украины, — прим. «Ленты.ру») по вопросам трибунала на завершающем этапе, поэтому пока без деталей, но скоро мы дадим полную картину всего, что было сделано за три года и какие планы дальше», — заявила чиновник.

Она отметила, что финальная встреча по работе комиссии состоится в Киеве в мае 2025 года.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала готовящуюся Украиной в мае конференцию по Буче. По словам дипломата, главной целью конференции станет попытка сорвать процесс мирного урегулирования конфликта на Украине.

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