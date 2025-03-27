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13:00, 27 марта 2025Бывший СССР

В МИД прокомментировали готовящуюся Украиной конференцию по Буче

Захарова: Готовящаяся Украиной и Британией конференция по Буче — это провокация
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Готовящаяся Украиной и Британией международная конференция по Буче — это провокация, на которой участники попытаются заново изложить недостоверную информацию о произошедших в городе событиях. Подготовку Киева к конференции прокомментировала в ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Эта провокация станет еще одним шагом, направленным на то, чтобы в очередной раз достать из пыльных шкафов старые методички и попытаться представить уже в новой обертке якобы причастность Вооруженных сил России к постановке в Буче», — заявила дипломат.

Она выразила уверенность в том, что главной целью конференции станет попытка сорвать процесс мирного урегулирования конфликта на Украине.

В ходе брифинга Захарова также прокомментировала значение событий, произошедших в Буче. Дипломат считает, что случившаяся в мае 2022 года провокация была направлена на срыв мирных переговоров в Стамбуле.

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