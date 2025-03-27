Захарова назвала цель провокации в Буче

Захарова: Провокацию в Буче в 2022 году провели для срыва мирных переговоров

Украинские власти провели провокацию в Буче в 2022 году для срыва мирных переговоров в Стамбуле. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Она отметила, что распространяемая украинскими властями и западными средствами массовой информации картина событий в городе представляла из себя «наспех состряпанную провокацию». Дипломат подчеркнула, что тогда «была на полную мощность запущена машина западной пропаганды», которая немедленно начала «раскручивать» этот сюжет.