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12:16, 27 марта 2025Бывший СССР

Захарова назвала цель провокации в Буче

Захарова: Провокацию в Буче в 2022 году провели для срыва мирных переговоров
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: I-Images / Globallookpress.com

Украинские власти провели провокацию в Буче в 2022 году для срыва мирных переговоров в Стамбуле. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Она отметила, что распространяемая украинскими властями и западными средствами массовой информации картина событий в городе представляла из себя «наспех состряпанную провокацию». Дипломат подчеркнула, что тогда «была на полную мощность запущена машина западной пропаганды», которая немедленно начала «раскручивать» этот сюжет.

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