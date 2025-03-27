Захарова: Удары Киева по энергетике РФ подтверждают его недоговороспособность

Удары Украины по гражданской инфраструктуре России подтверждают недоговороспособность Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, 25 и 26 марта украинские беспилотники атаковали энергообъекты на территории Брянской и Курской области, российскими войсками была предотвращена попытка удара по газохранилищу в Крыму. Захарова напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский публично заявил о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики. Она также сообщила, что Киев пытается компенсировать свои потери на поле боя ударами по гражданским.

Ранее Захарова назвала цель провокации в Буче. По ее словам, украинские власти провели эту провокацию в 2022 году для срыва мирных переговоров в Стамбуле.