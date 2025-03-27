Захарова сообщила о недоговороспособности Киева из-за атак на энергообъекты

Удары Украины по гражданской инфраструктуре России подтверждают недоговороспособность Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.
По ее словам, 25 и 26 марта украинские беспилотники атаковали энергообъекты на территории Брянской и Курской области, российскими войсками была предотвращена попытка удара по газохранилищу в Крыму. Захарова напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский публично заявил о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики. Она также сообщила, что Киев пытается компенсировать свои потери на поле боя ударами по гражданским.
Ранее Захарова назвала цель провокации в Буче. По ее словам, украинские власти провели эту провокацию в 2022 году для срыва мирных переговоров в Стамбуле.