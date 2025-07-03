Еще один российский аэропорт ограничил работу

Росавиация: Ограничения на полеты ввели в аэропорту Саратова

В аэропорту Саратова были введены ограничения на полеты, подразумевающие запрет на прием и выпуск самолетов. О принятых в еще одном российском аэропорту мерах сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Саратов», — написал Кореняко.

До того аэропорт Донское в Тамбове временно ограничил работу по приему и выпуску воздушных судов. Это сделано в целях обеспечения безопасности полетов самолетов.