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06:29, 3 июля 2025Путешествия

Еще один российский аэропорт ограничил работу

Росавиация: Ограничения на полеты ввели в аэропорту Саратова
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В аэропорту Саратова были введены ограничения на полеты, подразумевающие запрет на прием и выпуск самолетов. О принятых в еще одном российском аэропорту мерах сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Саратов», — написал Кореняко.

До того аэропорт Донское в Тамбове временно ограничил работу по приему и выпуску воздушных судов. Это сделано в целях обеспечения безопасности полетов самолетов.

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