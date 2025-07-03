Xiaomi выпустит автомобиль с чипом от смартфона

Xiaomi выпустит автомобиль с чипом Xring O2, предназначенным для смартфонов

Корпорация Xiaomi будет использовать свои процессоры для смартфонов в том числе при производстве автомобилей. Об этом в своем Weibo заявил известный инсайдер Digital Chat Station.

По информации автора, в китайской компании намерены применить процессор Xring O2 при производстве электрокаров. Так, новый чип должен получить будущий автомобиль бренда. Он будет управлять бортовыми компьютером и функцией автопилота.

Digital Chat Station объяснил, что новые чипы достаточно мощные, чтобы использовать их в крупных устройствах. Также Xiaomi может сэкономить на производстве, если будет использовать некоторые компоненты и в мелких гаджетах, и в автоиобилях. Xring O2 еще не выпущен — считается, что он будет создан компанией TSMC по 2-нанометровому техпроцессу.

При этом инсайдер заметил, что интеграция электромобилей и мобильных процессоров точно случится не в 2025 году. Digital Chat Station обратил внимание, что Xiaomi сначала займется тестированием. Если испытания пройдут успешно, то первый автомобиль с мобильным чипом может появиться в 2026 году. Последним на данный момент электрокаром Xiaomi является кроссовер YU7, продажи которого анонсировали в конце июня.

Ранее авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко рассказал, что корпорация Apple представит недорогой компьютер с процессором от смартфона. Будущий 14-дюймовый MacBook должен выйти с чипом A18 Pro, который установлен в смартфонах iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.