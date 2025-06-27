Xiaomi назвала стоимость своего первого кроссовера

Xiaomi оценила свой первый электрический кроссовер YU7 в 2,7 млн рублей

Китайская корпорация Xiaomi назвала стоимость первого электрического кроссовера YU7. Цены компания объявила на презентации, запись которой доступна на YouTube.

Внедорожный автомобиль, анонсированный в конце мая, получил длину, ширину и высоту 4999, 1996 и 1608 миллиметров соответственно при колесной базе 3000 миллиметров. Фирма выпустила три версии электрокара. Базовая YU7 получила запас хода 835 километров, продвинутая YU7 Pro — 770 километров, топовая YU7 Max — 760 километров.

Минимальная стоимость кроссовера составила 253 тысячи юаней (около 2,7 миллиона рублей). YU7 Pro оценили в 280 тысяч юаней (около 3 миллионов рублей), флагманский YU7 Max — 323 тысячи юаней (около 3,5 миллиона рублей). Предзаказы на новую модель открылись 26 июня.

Автомобиль YU7 вышел с одним электромотором мощностью 320 лошадиных сил, топовая версия YU7 Max получила два электрических двигателя. В зависимости от модификации электрический кроссовер может разгоняться до 100 километров в час за 3,2-5,9 секунды. В салоне машины находятся несколько медиадисплеев, автомобиль можно подключить к смартфону через UWB.

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