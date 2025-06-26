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12:11, 26 июня 2025Экономика

Будущий первый российский электромобиль сравнили с гаджетом

Глава «Камы» Поваразднюк сравнил российский электромобиль «Атом» с гаджетом
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Первый заявленный как разработанный с нуля российский электромобиль «Атом» будет больше похож на гаджет, чем на привычный автомобиль. Об этом в комментарии РБК рассказал гендиректор отвечающей за проект компании «Кама» Игорь Поваразднюк.

Он подчеркнул, что характеристики «Атома» будут сравнимы с премиальными, но цены будут заметно ниже, чем у большинства электромобилей. Точную стоимость электромобиля Поваразднюк называть отказался из-за высокой волатильности авторынка.

По его словам, в последние годы цены колеблются на десятки процентов, так что следует говорить о «конкурентном позиционировании, а не об абсолютной величине цены». В прошлом году средняя стоимость электромобилей в России составила 5,7 миллиона рублей, производитель собирается «существенно отстроиться» по цене от таких моделей.

Что касается преимуществ российского электромобиля, то им предполагается сделать найденный баланс между современными автомобильными и IT-решениями.

В компании уверяют, что при интенсивной эксплуатации за три-пять лет владелец электромобиля может сэкономить на топливе, техобслуживании, ремонте и парковке до двух миллионов рублей, если сравнивать с бензиновыми машинами.

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К настоящему времени в условиях завода собраны первые 30 автомобилей «Атом». До конца года планируется сделать еще несколько тестовых партий. По итогам 2023-2024 годов на проекте удалось собрать более ста тысяч предзаказов. Целевой аудиторией проекта называют городских жителей, ориентированных на цифровые сервисы.

Главным ориентиром для «Атома» руководство «Камы» считает китайские электромобили, а основной сложностью называется скорость выпуска новых моделей и технологии.

Ранее стало известно, что основные узлы и агрегаты «Атома» будут производить в Китае либо в сотрудничестве с китайскими компаниями. Полностью отечественными, если учитывать сложные узлы машины, предполагалось сделать только операционную систему «Атом ОС», интеллектуальную систему помощи водителю (ADAS) и платформу. Организовать выпуск в России, отмечают эксперты, либо невозможно, либо очень дорого, а кроме того, займет слишком много времени.

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