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20:55, 22 мая 2025Наука и техника

Xiaomi выпустила первый электрический кроссовер

Xiaomi представила свой первый электрический кроссовер YU7
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Florence Lo / Reuters

Китайская корпорация Xiaomi представила свой первый городской внедорожный автомобиль YU7 с электрическим двигателем. На это обратило внимание CarNewsChina.

Выпуск кроссовера приурочили к торжествам, связанным с 15-летием компании. Автомобиль имеет длину, ширину и высоту 4999, 1996 и 1608 миллиметров соответственно при колесной базе 3000 миллиметров. Снаряженный вес YU7 составляет до 2460 килограмм. Версия с полным приводом имеет запас хода 760 километров, с задним — 835 километров.

Внедорожник будет доступен в трех версиях. Базовая YU7 RWD имеет один задний электродвигатель мощностью 235 киловатт, максимальную скорость 240 километров в час и разгон до 100 километров в час за 5,88 секунды. Топовая модификация YU7 Max AWD получила два двигателя мощностью 508 киловатт, максимальную скорость 253 километров в час и разгон до 100 километров в час за 3,23 секунды.

Система помощи водителю полагается на лидары и камеры с антибликовыми покрытием. Xiaomi YU7 получил кожаный салон, большой медиаэкран, бесключевой доступ, климат-контроль, функцию беспроводной зарядки смартфона. Глава Xiaomi Лей Цзюнь не раскрыл стоимость автомобиля до старта продаж в июле, но заявил, что модель обойдется дешевле 200 тысяч юаней, или около 2,2 миллиона рублей.

В начале мая компания Xiaomi ради безопасности понизила мощность двигателя своего электрокара SU7 Ultra обновлением. После массового возмущения пользователей фирма извинилась и отменила ограничение.

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