Xiaomi обновлением ограничила мощность своего спорткара

Xiaomi понизила мощность двигателя электрокара SU7 Ultra обновлением

Обновление для электромобиля Xiaomi SU7 Ultra ограничило мощность автомобиля. Об этом сообщает издание CarNewsChina.

Ранее китайская корпорация выпустила обновление операционной системы (ОС) HyperOS 1.7.0, которое понизило мощность электрокара с 1548 до 900 лошадиных сил. Журналисты медиа отметили, что это вызвало негодование владельцев автомобиля, и Xiaomi пришлось отменить выпуск апдейта.

В описании прошивки было указано, что мощность электромотора была понижена почти вдвое ради безопасности пользователей. Специалисты Xiaomi отметили, что разблокировать максимальную мощность мотора можно только на специальных трассах. Однако обновление возмутило обладателей SU7 Ultra, которые хотели использовать автомобиль в качестве спорткара и ожидали от него максимальной производительности.

Владельцев электрокара разозлило, что Xiaomi отключила функции, которые ранее широко рекламировала. Как заметили журналисты, многие приобрели автомобиль за 530 тысяч юаней, или около 6 миллионов рублей, чтобы использовать его спортивные функции.

Позже Xiaomi удалила обновление и извинилась перед пользователями. «Мы ценим страстные отзывы нашего сообщества и обеспечим большую прозрачность в будущем», — пообещали в компании.

В конце апреля источники Reuters рассказали, что корпорация Tesla снова не смогла запустить производство доступного электрокара. Старт производства автомобиля состоится не раньше четвертого квартала или вообще начала 2026 года.