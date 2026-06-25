Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
01:51, 25 июня 2026Авто

Россиянам назвали способы экономии топлива

Автоэксперт Хайцеэр: Для экономии топлива надо ехать равномерно, без резких маневров
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН поделился способом экономии топлива, отметив, что при любом резком маневре вся экономия может стать бесполезной.

Хайцеэр подчеркнул, что расход, конечно, зависит от манеры езды и, чем она агрессивнее, тем больше уходит топлива. Стоит выбирать равномерную скорость — 70 километров в час, не тормозить резко.

«Вообще экономичности нужно учиться у дальнобойщиков. Они едут равномерно, вы редко увидите стоп-сигналы, они стараются тормозить минимально. Ну и, конечно, они едут с крейсерской скоростью», — отметил эксперт.

Однако не стоит забывать, что город в целом не подразумевает экономичной езды, априори топлива будет тратиться больше, чем на трассе. Но немного сэкономить расход все же тоже можно.

«Если вы едете на четвертой скорости, то это должна быть не третья скорость, которая почти переключается в четвертую, а именно четвертая. Можно даже смотреть больше на тахометр, чтобы не задирать обороты», — пояснил Хайцеэр.

Также можно выключить кондиционер, но это все по большому счету сэкономит максимум литр, подчеркнул эксперт.

Кроме того, водителям не стоит ставить машину на «нейтрал», когда идет спуск с горки, потому что это потеря управления с потерей сцепления.

Ранее стало известно, что власти еще одного российского региона ввели временное ограничение на продажу топлива, чтобы устранить спекуляции на топливном рынке и стабилизировать ситуацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп уклонился от вопроса о победах ВСУ на поле боя

    Лавров захотел выхода России из ОБСЕ

    Трамп заявил о непричастности США к ракетному удару по начальной школе в Иране

    29-летняя учительница изнасиловала школьника

    Прототип европейского скафандра испытали

    Россиянам назвали способы экономии топлива

    США протестировали новый летательный аппарат для ядерных испытаний

    В сети восхитились уволенной из-за возраста российской актрисой в бикини

    Власти одной страны захотели продать 100 тысяч тонн российской нефти для помощи Киеву

    Трамп восхитился одним решением России, Китая и Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok