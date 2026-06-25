Россиянам назвали способы экономии топлива

Автоэксперт Хайцеэр: Для экономии топлива надо ехать равномерно, без резких маневров

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН поделился способом экономии топлива, отметив, что при любом резком маневре вся экономия может стать бесполезной.

Хайцеэр подчеркнул, что расход, конечно, зависит от манеры езды и, чем она агрессивнее, тем больше уходит топлива. Стоит выбирать равномерную скорость — 70 километров в час, не тормозить резко.

«Вообще экономичности нужно учиться у дальнобойщиков. Они едут равномерно, вы редко увидите стоп-сигналы, они стараются тормозить минимально. Ну и, конечно, они едут с крейсерской скоростью», — отметил эксперт.

Однако не стоит забывать, что город в целом не подразумевает экономичной езды, априори топлива будет тратиться больше, чем на трассе. Но немного сэкономить расход все же тоже можно.

«Если вы едете на четвертой скорости, то это должна быть не третья скорость, которая почти переключается в четвертую, а именно четвертая. Можно даже смотреть больше на тахометр, чтобы не задирать обороты», — пояснил Хайцеэр.

Также можно выключить кондиционер, но это все по большому счету сэкономит максимум литр, подчеркнул эксперт.

Кроме того, водителям не стоит ставить машину на «нейтрал», когда идет спуск с горки, потому что это потеря управления с потерей сцепления.

Ранее стало известно, что власти еще одного российского региона ввели временное ограничение на продажу топлива, чтобы устранить спекуляции на топливном рынке и стабилизировать ситуацию.