Трамп восхитился одним решением России, Китая и Турции

Трамп: Решение России, Китая и Турции не вмешиваться в конфликт США с Ираном — потрясающе

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп восхитился решением России, Турции и Китая не вмешиваться в конфликт США и Израиля против Ирана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление американского лидера во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.

Трамп отметил, что главным кандидатом на вступление в эту войну был президент Турции Тайип Эрдоган и, вероятно, он бы поддержал Иран.

«Как вы знаете, он [Тайип Эрдоган] не большой поклонник Израиля. И я попросил его не вмешиваться. Он не вмешался», — подчеркнул Трамп.

Также американский лидер попросил не вмешиваться и председателя КНР Си Цзиньпина, который на его просьбу отреагировал положительно.

«То же самое сделал председатель Си [Цзиньпин], и, откровенно говоря, [президент России Владимир] Путин тоже. Если посмотреть внимательно, можно сказать, что у Владимира есть и другие дела, на которых ему нужно заострить внимание. Но все они остались в стороне, имею в виду, это было просто потрясающе. Люди были удивлены», — заключил Дональд Трамп.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выступил с громким заявлением по поводу завершения конфликта в Иране.