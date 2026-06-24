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21:59, 24 июня 2026Мир

Трамп выступил с громким заявлением по Ирану

Трамп: Иран идет на большие уступки для завершения конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Иран идет на большие уступки для завершения конфликта с Соединенными Штатами. Об этом сказал американский президент Дональд Трамп во время разговора с журналистами, пишет РИА Новости.

«Иран идет на очень большие уступки», — отметил он.

Ранее президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что Иран будет выполнять свои обязательства в рамках меморандума с США, но Тегеран все равно не доверяет Вашингтону. По его словам, никаких переговоров с американцами по поводу баллистических ракет не было и не предвидится.

До этого Дональд Трамп сказал, что Вашингтон может восстановить морскую блокаду Ирана при необходимости, но сейчас вероятность этого крайне мала.

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