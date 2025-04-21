Выпуск дешевого электрокара Tesla отложили

Reuters: Tesla перенесла выпуск дешевого электрокара на несколько месяцев

Американская корпорация Tesla снова не смогла запустить производство доступного электрокара. Об этом сообщает Reuters.

Три знакомых с ситуацией источника рассказали агентству, что компания отложит производство дешевого электромобиля на несколько месяцев. В Tesla планировали запустить производство машин в первом полугодии 2025-го, однако его старт состоится не раньше четвертого квартала или вообще начала 2026 года. Причины задержки не раскрываются.

Двое из трех собеседников Reuters заметили, что Tesla хотела произвести и продать в США в 2026 году 250 тысяч новых доступных электрокаров. Инвесторы и пользователи ожидали, что компания выпустит на рынок недорогую модель, что позволит ей нарастить продажи и получить новых клиентов.

Судя по сообщениям, новый недорогой электрокар будет основан на автомобиле Model Y. В США он стоит минимум 31,5 тысячи долларов, или около 2,5 миллиона рублей. Знакомые с планами Tesla относительно китайского рынка источники рассказали журналистам, что новый электромобиль будет как минимум на 20 процентов дешевле в производстве, чем Model Y.

«Еще одной проблемой для Tesla является то, что ее автомобили стареют, а относительно дешевых моделей нет», — заявили авторы Reuters. Они напомнили, что глава компании Илон Маск ранее обещал запустить платформу для создания автомобилей стоимостью до 25 тысяч долларов, или около 2 миллионов рублей. Однако затем приоритеты в корпорации сместились в сторону разработки роботакси.

Слухи о запуске нескольких дешевых электрокаров Tesla появились в марте. Тогда источники корейского издания 36Kr рассказали, что компания Маска готовит «урезанную» версию популярного компакт-кроссовера Model Y.