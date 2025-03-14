Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:42, 14 марта 2025Наука и техника

Раскрыт новый дешевый автомобиль Tesla

36Kr: Tesla создаст новый дешевый электрокар на базе кроссовера Model Y
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Noah Berger / Reuters

Американская корпорация Tesla в будущем выпустит несколько недорогих электромобилей. Об этом сообщает китайское издание 36Kr.

Источники медиа рассказали, что в компании запланировали представить сразу несколько доступных электрических автомобилей. Первым из них окажется электрокар, который будет, «по сути, урезанной версией Model Y». Кроссовер Model Y продается с 2020 года, в США его стоимость составляет 31,5 тысячи долларов, или около 2,7 миллиона рублей.

Упрощенный аналог модели будут собирать на китайской фабрике Gigafactory Shanghai. При этом он получит те же мотор, шасси и аккумулятор, что и обычная версия автомобиля. Журналисты сравнили его с Model 3: в августе 2024 года Tesla упростила модель, убрав часть оснащения, и запустила его в продажу в Мексике по сниженной цене.

Источники 36Kr не смогли назвать точных сроков запуска нового доступного автомобиля в продажу и ориентировочной стоимости. По прогнозу журналистов, машину могут показать, когда спрос на обычную версию Model Y начнет снижаться.

В ноябре 2024 года глава Tesla Илон Маск заявил на встрече с инвесторами, что его компания не будет выпускать дешевые автомобили. Вместо создания электрокара за 25 тысяч долларов Маск предложил сконцентрировать усилия на выпуске беспилотного такси.

    Обсудить
    Последние новости

    Советник Трампа допустил закрепление за Россией Крыма и Донбасса

    В российском регионе открыли пункт охраны диких бизонов

    Немецкий концерн открестился от собранных в России автомобилей

    В США объяснили гордость за российский С-500 «Прометей»

    Одну из лучших гаубиц ВСУ в идеальном состоянии сняли брошенной под Суджей

    Россияне стали чаще оформлять ипотеку

    Лучшая подруга Ирины Шейк в мини-юбке снялась в откровенной позе у шоссе

    Популярная блогерша бесплатно сходила к Собчак и удивилась комментариям

    Британия впервые назначила военного атташе в дружественной России стране

    Стало известно о переодевающихся в гражданское бойцах ВСУ в попытке бежать из-под Курска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше