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16:12, 7 ноября 2024Наука и техника

Tesla окончательно отказалась выпускать дешевый автомобиль

Reuters: глава Tesla Илон Маск назвал выпуск дешевого электрокара бессмысленным
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stephen Nellis / Reuters

Глава Tesla Илон Маск заявил, что его компания не будет создавать недорогой автомобиль, передает Reuters.

Об этом стало известно из материалов очередного отчета — Tesla отчитывалась по финансовым показателям в конце октября. На вопрос одного из инвесторов о том, когда компания выпустит автомобиль дешевле 25 тысяч долларов, Маск ответил, что Tesla окончательно отказалась от этих планов. «Я думаю, что иметь в линейке обычный автомобиль за 25 тысяч бессмысленно. Это было бы глупо», — заявил предприниматель.

По словам Маска, компания вкладывает усилия, чтобы разработать беспилотное роботакси. Он допустил, что когда-нибудь в будущем Tesla представит недорогой электрокар, но только если он будет иметь полную поддержку автопилота.

Журналисты Reuters отметили, что еще в апреле агентство сообщало, что Tesla отказалась от обещанных планов представить электрокар дешевле 25 тысяч долларов. Тогда Илон Маск прокомментировал новость словами «Reuters лжет (снова)».

В конце октября корпорация Tesla пообещала создать и выпустить в продажу недорогой электрокар. При этом в компании не стали уточнять, сколько он будет стоить.

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