Tesla окончательно отказалась выпускать дешевый автомобиль

Reuters: глава Tesla Илон Маск назвал выпуск дешевого электрокара бессмысленным

Глава Tesla Илон Маск заявил, что его компания не будет создавать недорогой автомобиль, передает Reuters.

Об этом стало известно из материалов очередного отчета — Tesla отчитывалась по финансовым показателям в конце октября. На вопрос одного из инвесторов о том, когда компания выпустит автомобиль дешевле 25 тысяч долларов, Маск ответил, что Tesla окончательно отказалась от этих планов. «Я думаю, что иметь в линейке обычный автомобиль за 25 тысяч бессмысленно. Это было бы глупо», — заявил предприниматель.

По словам Маска, компания вкладывает усилия, чтобы разработать беспилотное роботакси. Он допустил, что когда-нибудь в будущем Tesla представит недорогой электрокар, но только если он будет иметь полную поддержку автопилота.

Журналисты Reuters отметили, что еще в апреле агентство сообщало, что Tesla отказалась от обещанных планов представить электрокар дешевле 25 тысяч долларов. Тогда Илон Маск прокомментировал новость словами «Reuters лжет (снова)».

В конце октября корпорация Tesla пообещала создать и выпустить в продажу недорогой электрокар. При этом в компании не стали уточнять, сколько он будет стоить.