Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:34, 24 октября 2024Наука и техника

Tesla пообещала создать дешевый электромобиль

Tesla начнет разработку недорогого электрокара в первой половине 2025 года

Фото: Aly Song / Reuters

Корпорация Tesla пообещала создать и выпустить в продажу недорогой электрокар. На это обратило внимание издание Engadget.

Из отчета о раскрытии информации за третий квартал следует, что компания запланировала создание доступной модели электромобиля. Старт производства подобных машин ожидается в начале 2025 года.

В корпорации отметили, что недорогие автомобили будут созданы на новой платформе. Однако для экономии Tesla будет производить их на тех же сборочных линиях, что и электрокары актуальных платформ.

По информации Engadget, самый дешевый электрокар Tesla в США без учета субсидий от американского правительства стоит 42 490 долларов, или около 4 миллионов рублей. Стоимость новых моделей 2024 года начинается с 63 тысяч долларов, или около 6 миллионов рублей. Журналисты напомнили, что глава Tesla Илон Маск неоднократно обещал, что его компания представит доступный электрокар.

Ранее акционеры американской корпорации Tesla потребовали от компании Илона Маска выпустить недорогой электромобиль. Инвесторы рассчитывают на запуск в продажу автомобиля дешевле 25 тысяч долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска сбросили трехтонную авиабомбу на позиции ВСУ. Ликвидированы полсотни операторов БПЛА и инструкторов

      От премьера Великобритании потребуют репарации за работорговлю

      43-летняя Адриана Лима крупным планом показала лицо без макияжа

      Президент Южной Кореи в свете переброски войск КНДР допустил отправку оружия Украине

      Додик отказался от требования ЕС ввести визовый режим с Россией

      Словакия заявила о нереальности членства Украины в НАТО

      В российском городе девочка упала в неплотно закрытый люк

      В России школьник впал в кому после случившегося на перемене инсульта

      На Украине задержали уволенных военкомов за помощь в уклонении от мобилизации

      Ценам на жилье в Москве предсказали снижение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше