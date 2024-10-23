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20:04, 23 октября 2024Наука и техника

Акционеры Tesla потребовали выпустить дешевый электрокар

Insider: инвесторы потребовали от Tesla создать электрокар дешевле $25 тысяч

Фото: Stephen Lam / Reuters

Акционеры американской корпорации Tesla потребовали от компании Илона Маска выпустить недорогой электромобиль. На это обратило внимание издание Insider.

В преддверии выхода финансового отчета за третий квартал инвесторы Tesla могли задать руководителям компании вопросы на площадке Say. Самым популярным оказалось обращение с просьбой выпустить электрокар дешевле 25 тысяч долларов, или около 2,4 миллиона рублей. Он получил почти 5 тысяч лайков и его поддержали инвесторы, которые владеют 2,2 миллиона акций Tesla.

«Как это согласуется с вашими планами развивать искусственный интеллект?» — спросил пользователь. Второй по популярности вопрос также касался требования создать доступный электромобиль, что Илон Маск обещал несколько лет назад.

По словам журналистов Insider, с выпуском недорогого автомобиля Tesla могла бы укрепиться на мировых рынках, особенно в Китае, где его теснят местные производители. Последний раз Илон Маск обещал заняться созданием дешевого электрокара весной и даже обозначил сроки выпуска — 2025 год. Однако на осенней презентации роботакси глава Tesla не стал раскрывать новостей о доступном автомобиле.

Ранее аналитики Bloomberg заявили, что Tesla ждет падения прибылей, а инвесторы теряют терпение. В том числе негативные прогнозы связаны с не оправдавшим высоких ожиданий роботакси.

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      Андрей Ставицкий
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