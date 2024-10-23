Компании Tesla предсказали судьбу аутсайдера

Bloomberg: Tesla ждет падение прибылей, а инвесторы теряют терпение

Компания Tesla все больше походит на аутсайдера по сравнению с другими технологическими мегакапитализированными (с капитализацией в 200-300 миллиардов долларов) компаниями. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что руководимая Илоном Маском компания оказалась единственным членом так называемой «Великолепной семерки» (группа высокотехнологичных компаний на фондовом рынке США, в которую входят Alphabet, Amazon, Apple, Nvidia и другие), которая, как ожидается, столкнется со снижением прибыли в последнем квартале. В 2024 году ее акции уже упали на 12 процентов. А вот ценные бумаги ее конкурентов из Big Tech, наоборот, выросли.

Одна из причин такого скверного положения — не оправдавшее высоких ожиданий роботакси. Как заявил управляющий портфелем в Aptus Capital Advisor Дэвид Вагнер, инвесторы начинают терять терпение в отношении Tesla.

Кроме того, замедлился спрос на электрокары Tesla. Сказалось положение потребителей, зажатых инфляцией, высокими процентными ставками по займам и нервозностью по поводу замедления экономики. Как следствие, они предпочитали воздерживаться от крупных покупок. Tesla отреагировала на это агрессивным снижением цен, чтобы привлечь покупателей и подорвать положение конкурентов. Это позволило ей завоевать часть клиентов, но не компенсировало полностью слабый спрос.

Презентация роботакси CyberCab, проведенная Tesla 10 октября не произвела на инвесторов того эффекта, на который надеялись ее организаторы. На премаркете акции компании упали почти на семь процентов.

У некоторых экспертов возникли подозрения, что роботы, представленные корпорацией, на самом деле управлялись не искусственным интеллектом, а живыми людьми. Засомневавшихся озадачило то, что машины демонстрировали такую реакцию и сообразительность, которая пока не свойственна современным роботам.