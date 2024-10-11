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14:39, 11 октября 2024Экономика

Акции Tesla начали падать после презентации роботакси

После презентации CyberCab акции Tesla на премаркете упали на 7 процентов

Изображение: Tesla

Презентация роботакси CyberCab, которую американский автопроизводитель Tesla провел накануне, 10 октября, не впечатлила инвесторов. В связи с этим на премаркете акции компании снижались почти на семь процентов, пишет Bloomberg.

По состоянию на 14:15 по московскому времени падение составляет 6,5 процента. Реакция рынка объясняется практически полным отсутствием конкретики по разработке, которую глава компании Илон Маск называет первым по значимости проектом.

Миллиардер проехал на прототипе CyberCab на глазах у публики по площадке киностудии Warner Bros., однако позднее, признав за собой склонность к оптимизму, отметил, что выпустить роботакси в продажу компания планирует до 2027 года. По его словам, покупателям машина обойдется менее чем в 30 тысяч долларов, а себестоимость поездки не превысит 20 центов за милю.

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Тем не менее наблюдатели указали на то, что после презентации не стал более понятен основной момент, то есть как компания собирается воплотить свои прогнозы по беспилотному вождению. В том числе Маск, ранее неоднократно срывавший объявленные сроки выхода новинок, не представил технических подробностей машины и не раскрыл вопрос о парке CyberCab.

Аналитик RBC Capital Markets Том Нараян подтвердил, что инвесторы, присутствовавшие на мероприятии, более всего остались недовольны отсутствием реальных цифр и сроков.

Маск переключил фокус внимания на роботакси от Tesla в апреле этого года на фоне значительного падения капитализации, которое было связано с проблемами в продажах и неопределенными перспективами. Обещания показать новинку взбодрили инвесторов, и акции пошли в рост. Однако сначала перенос выступления на два месяца, а затем и нехватка деталей могут развернуть ситуацию.

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      Платон Щукин
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