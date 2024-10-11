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09:16, 11 октября 2024Экономика

Маск пообещал начать продажи роботакси через два года

Илон Маск пообещал начать продажи роботакси стоимостью $30 тысяч в 2026 году

Кадр: Tesla / Reuters

Продажи полностью автономного автомобиля Tesla, так называемого роботакси (Cybercab), могут начаться в 2026 году. Об этом на презентации в Калифорнии рассказал глава компании Илон Маск, передает Bloomberg.

Бизнесмен признал, что, может быть, он немного оптимистичен в отношении сроков, поэтому отметил, что точнее было бы говорить до 2027 года. Пока в рамках мероприятия был представлен только прототип роботакси, на котором Маск и прокатился. Стоимость новинки он обозначил не более чем в 30 тысяч долларов с расходами на эксплуатацию 20 центов за милю.

Также на мероприятии под названием We, Robot («Мы, робот») показали футуристический концепт робофургона (robovan), который может перевозить до 20 человек. Возможные сроки начала его производства не обозначены.

Исполнительный директор Laffer Tengler Investments и инвестор Tesla Нэнси Тэнглер отметила, что концепции выглядят грандиозно, а сама идея представляется суперкрутой, но единственная конкретика, которую она увидела на презентации, была цена. Даже в отношении сроков Маск назвал даты только в ответ на выкрик из зала.

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Ранее автопроизводитель регулярно срывал объявленные сроки выпуска новинок, причем на значительный срок. Например, последняя новинка Tesla электропикап Cybertruck поступила в продажу в ноябре 2023 года, хотя Маск представил ее в 2019-м, а обещал выпустить на рынок в 2021 году. Презентация роботакси должна была состояться в августе в Китае, но ее также перенесли на два месяца. По сведениям СМИ, Маск потребовал доработать отдельные элементы дизайна.

Глава Tesla весной назвал роботакси главным направлением разработок компании на ближайшие годы. Он подчеркнул, что ставка отныне делается на беспилотный транспорт, что было с сомнением воспринято инвесторами из-за неопределенности планов и ухудшения показателей основного бизнеса. От компании ждали выпуска ранее обещанного самого бюджетного автомобиля, но эти планы отложены в сторону.

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      Платон Щукин
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