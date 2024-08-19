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11:19, 19 августа 2024Наука и техника

Tesla запустила продажи дешевого электрокара

Electrek: Tesla начала продажи упрощенной Model 3 в Мексике

Фото: Tesla

Американская корпорация Tesla снизила цены на самый доступный автомобиль Model 3 в Мексике. На это обратило внимание издание Electrek.

Компания начала продажи электрокара Model 3 по сниженной цене в Мексике. Электромобиль отличается от доступного в США более простым оснащением. Так, покупатель может купить машину только в одной версии и без дополнительных опций.

В Мексике дешевая Model 3 стоит 749 тысяч песо, или около 35 тысяч долларов. В США самая доступная модель обойдется на четыре тысячи долларов дороже. Мексиканская версия автомобиля поставляется только с текстильным салоном — модификации с отделкой из веганской кожи нет. Также в машине отсутствует RGB-подсветка, дисплей для задних пассажиров и функция подогрева руля или сидений.

«По сути, Tesla просто убрала из салона те опции, которые ранее были стандартными», — заметили авторы. По мнению специалистов Electrek, в компании будут оценивать популярность такого автомобиля и в случае его успеха могут запустить продажи в США и других странах.

Между тем журналисты медиа напомнили, что ранее Tesla разрабатывала доступный за 25 тысяч долларов электрокар. Однако в компании отказались от этой идеи в пользу создания беспилотного такси.

В начале августа корпорация Tesla подняла цены на электрические пикапы Cybertruck. Доступные ранее за 60,9 тысячи долларов автомобили сняли с продажи, самый бюджетный вариант Cybertruck подорожал до 100 тысяч долларов.

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      Андрей Ставицкий
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