Tesla перестала продавать дешевые электропикапы

Jalopnik: Tesla резко подняла цены на пикап Cybertruck до 100 тысяч долларов

Американская корпорация Tesla подняла цены на электрические пикапы Cybertruck. Об этом сообщает издание Jalopnik.

Журналисты медиа заметили, что компания перестала продавать самую доступную версию пикапа стоимостью 60,9 тысячи долларов. Также следующая в линейке версия автомобиля подорожала на 20 тысяч долларов и теперь стоит 100 тысяч долларов. Таким образом, нижняя ценовая граница выросла на колоссальные 40 тысяч долларов.

Кроме того, подорожала трехмоторная модификация Cyberbeast — вместо 100 тысяч долларов она будет стоить 120 тысяч долларов. По словам авторов издания, в 2019 году в Tesla заявляли, что самый доступный Cybertruck будет стоить 40 тысяч долларов, таким образом, в корпорации не сдержали своего обещания.

Специалисты заметили, что в Tesla смогли решить проблему с дефицитом электрокаров. В компании пообещали, что смогут доставить новые модели покупателям уже в августе-сентябре 2024 года. Ранее в корпорации отмечали, что новые пикапы появятся не раньше 2025 года.

В июле американская корпорация Tesla начала бесплатно менять двигатели в автомобилях Cybertruck. По версии журналистов издания Motor1, программу по замене запустили из-за связанных с моторами неполадками.