Некоторым электрокарам Tesla бесплатно заменят двигатели

Motor1: Tesla за свой счет заменит двигатели на уже проданных пикапах Cybertruck

Американская корпорация Tesla начала бесплатно менять двигатели в автомобилях Cybertruck. На это обратило внимание издание Motor1.

О том, что официальный дилер Tesla может вызвать на процедуру по замене мотора, журналистам рассказали владельцы Cybertruck. Компания предложила им приехать в сервисный центр на бесплатную замену двигателя. В корпорации не стали раскрывать причины подобного решения, однако авторы Motor1 назвали эту процедуру «скрытым отзывом».

В материале говорится, что представители Tesla опровергают слухи, что замена двигателя на некоторых электрических пикапах необходима по соображениям безопасности. В компании уточняют, что решение принято «исключительно в целях повышения эффективности автомобиля». В ходе вмешательства механики Tesla заменят один из электрических моторов Cybertruck на более производительный.

«Обновлять программное обеспечение — это нормально. Но замена двигателя на транспортном средстве, которое уже ездит по дорогам, удивляет», — прокомментировали ситуацию авторы. Журналисты призывали Tesla более подробно обяснить происходящее своим клиентам.

В июне компания Tesla назвала причину задержки выпуска электрических пикапов Cybertruck. По словам представителей компании, производство автомобилей приостановили из-за неполадок в работе стеклоочистителей.