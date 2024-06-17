Названа новая причина задержки электропикапов Tesla

Engadget: Tesla задержала выпуск пикапов Cybertruck из-за дворника

Компания Tesla назвала причину задержки выпуска электрических пикапов Cybertruck. Об этом сообщает издание Engadget.

По словам журналистов, в корпорации публично не раскрывают причину, однако представители Tesla сообщают ее в личном разговоре с покупателями автомобиля. Пользователи на специализированных форумах и Reddit рассказали, что уже оплатили, но не получили свои машины из-за проблем с дворником.

«Я должен был забрать свой Cybertruck завтра, но они изменили дату», — заявил автор Reddit под ником pancho2314. По его словам, в Tesla отметили, что из-за проблем с дворником им пришлось остановить поставки всех моделей. «Мне сказали, что это проблема с рычагом стеклоочистителя», — заметил пользователь mariebks.

Посетитель форума Cybertruck Owners Club под ником Greyfish сообщил, что штатный дворник автомобиля вызвал определенную проблему с безопасностью. «Хорошо, что я ни разу не пользовался дворником во время дождя за последние пять тысяч миль», — заметил получивший свой электропикап ранее пользователь под ником Travis64.

В апреле Tesla отозвала тысячи автомобилей Cybertruck из-за проблемы с западанием педали. По словам журналистов издания The Verge, неполадка решалась установкой специальной заклепки.