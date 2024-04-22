Названа причина отзыва тысяч автомобилей Tesla

The Verge: отозванные Tesla Cybertruck исправят с помощью сверления педали

В компании Tesla исправят недостаток тысяч пикапов Cybertruck сверлением педали. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналистам медиа стало известно, каким образом Tesla будет исправлять дефектную педаль акселератора электрического пикапа, из-за которой компании пришлось отозвать почти всю партию Cybertruck. Судя по видео в соцсетях, механики будут устранять поломку с помощью дрели.

Так, пользователь X Аарон Кэш опубликовал в своем профиле видео, в котором автомастер просверливает в педали отверстие с помощью дрели. Затем механик устанавливает заклепку. По словам Кэша, вся процедура заняла около 35 секунд. Журналисты назвали проблему с педалью акселератора серьезной, так как она может стать причиной аварии.

В Tesla пригласили владельцев Cybertruck к официальным дилерам для ремонта и осмотра. Сообщается, что отзыву подлежат 3878 автомобилей — почти все электрические пикапы, выпущенные корпорацией на данный момент.

О том, что Tesla отменила поставки значительного количества электрических пикапов Cybertruck, стало известно в середине апреля. Журналисты издания The Verge заявили, что корпорация собралась устранять связанную с педалью акселератора проблему.