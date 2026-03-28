Рубио и Каллас устроили перепалку из-за России. Почему госсекретарь США повысил голос и что припомнила ему глава евродипломатии?

Axios: Каллас горячо поспорила с Рубио из-за давления на Россию по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио и глава евродипломатии Кая Каллас устроили перепалку на встрече министров «Большой семерки» (G7) во Франции. По данным источников Axios, они повздорили из-за давления на Россию и роли Вашингтона в урегулировании украинского конфликта.

Во время совещания руководителей внешнеполитических ведомств стран-участниц «Группы семи» Каллас раскритиковала вашингтонскую администрацию за то, что она не проявляет достаточной жесткости в отношении Москвы. Глава евродипломатии припомнила Рубио его же слова годичной давности о готовности к этим мерам. «Прошел год, а Россия не сдвинулась с места. Когда же закончится ваше терпение?» — спросила она.

В ответ на это раздраженный госсекретарь Соединенных Штатов заявил на повышенных тонах, что Вашингтон делает все возможное, чтобы положить конец украинскому конфликту.

Если вы считаете, что можете сделать это лучше, пожалуйста. Мы же отойдем в сторону Марко Рубио госсекретарь США

В результате нескольким европейским министрам пришлось вмешаться в горячий спор. Они заявили, что хотели бы, чтобы США продолжали дипломатические усилия по завершению боевых действий на Украине.

Фото: Brendan Smialowski / AP

Позже в ходе общения с журналистами Рубио опроверг информацию о каких-либо разногласиях или критике. Он заявил, что на встрече не было криков, разговоров на повышенных тонах или негативных реплик.

Перепалку Каллас с Рубио объяснили

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен указал, что выходка Каллас проиллюстрировала настрой Брюсселя на нежелание урегулировать украинский конфликт.

По его словам, так называемая мирная стратегия Евросоюза по сути направлена на то, чтобы препятствовать мирному урегулированию конфликта на Украине и втягиванию США в войну против России.

Дизен также отмечал, что лидеры стран ЕС затягивают конфликт на Украине, осуждая дипломатию и отказываясь учитывать опасения России.

Глава евродипломатии Кая Каллас Фото: Beata Zawrzel / NurPhoto via Getty Images

Каллас осудила предложение США о выводе ВСУ из Донбасса

Днем ранее Каллас раскритиковала идею США об отводе Вооруженных сил Украины из Донбасса. По ее словам, такой подход играет на руку России и является ловушкой для Киева.

В ответ на это зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев напомнил главе евродипломатии, что Донбасс исторически входил в состав России, точно так же как и Эстония.

А глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин указал, что заявления Каллас о требованиях России к Украине не вполне разумны.

Мы уже давно привыкли к тому, что все или по крайней мере подавляющее большинство высказываний мадам Каллас абсолютно не имеют здравого смысла и навеяны какими-то сиюминутными политическими мотивами Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Карасин отметил, что это заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности «даже и комментировать стыдно». По мнению сенатора, доказывать что-либо Каллас бессмысленно, а России следует заниматься своим делом, что она и делает в течение уже более четырех лет.