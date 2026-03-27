18:01, 27 марта 2026Россия

Медведев напомнил Каллас о принадлежности Донбасса и Эстонии России

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев напомнил верховному представителю Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас, что исторически Донбасс входил в состав России, точно так же как и Эстония. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.

«Лабораторная крыса Каллас, чье лицо лишено интеллекта, снова попала в точку, заявив, что Россия требует того, что никогда не принадлежало ей. Донбасс! Который принадлежал России и никому другому. Жаль быть такой глупой в 50 лет. На самом деле Эстония тоже была частью России», — написал он.

Ранее также Дмитрий Медведев заявил, что необходимости в проведении в России мобилизации сейчас нет. Он отметил, что граждан, заключивших контракт о службе в зоне специальной военной операции, достаточно для выполнения всех боевых задач.

