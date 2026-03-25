Профессор Дизен: Лидеры ЕС затягивают конфликт на Украине, осуждая дипломатию

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) затягивают конфликт на Украине, осуждая дипломатию и отказываясь учитывать опасения России. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

«Утверждая, что признание беспокойства России по поводу вопросов безопасности — попытка "узаконить" военную операцию, или заявляя, что дипломатия "вознаграждает" [президента России Владимира] Путина, европейские лидеры делают дипломатическое решение невозможным», — отметил Дизен.

По словам профессора, подобной политикой главы стран ЕС «способствуют затягиванию войны, которая разрушает Украину».

Ранее депутат Европарламента от правой французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани заявил, что русофобская риторика главы евродипломатии Каи Каллас привела к тому, что позиция Европы на переговорах по Украине стала маргинальной.